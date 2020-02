Air Italy: Fontana a sottosegrtario todde, nessun dubbio su impegno Mise ma constatazione assenza a riunione giovedi'

- "Nessuno mette in dubbio l'impegno del Ministero dello Sviluppo economico. La mia preoccupazione non era riferita a un ragionamento generale ma al contenuto della convocazione dell'importante riunione in programma giovedì a Roma, nella quale non vi è traccia della presenza di rappresentanti del Mise. Niente di più, se non un legittimo dubbio sul fatto che un dicastero così importante in questa partita non facesse parte dell'incontro al quale è prevista la presenza delle Regioni e dei lavoratori". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana replica al sottosegretario del Mise Alessandra Todde in merito alle dichiarazioni riguardanti la crisi in cui versa Air Italy. (Com)