Economia: Mef, cresce reddito disponibile, calano disuguaglianze ed emissioni

- Cresce il reddito disponibile, calano le disuguaglianze e le emissioni. Queste le tre tendenze evidenziate nella Relazione sul benessere equo e sostenibile 2020 che il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha inviato al Parlamento. E' quanto si legge in una nota del dicastero. "La Relazione Bes - prosegue il Mef - analizza l'evoluzione recente e futura degli indicatori di benessere equo e sostenibile sulla base degli effetti dell’ultima legge di Bilancio. Il documento evidenzia la relazione tra le politiche pubbliche e il benessere, inteso nelle sue molte dimensioni sociali, ambientali ed economiche". "Si tratta di un utile strumento per valutare i progressi nella realizzazione degli obiettivi di policy ed eventualmente riorientare le scelte pubbliche", sottolinea Gualtieri nella premessa alla Relazione, la quale "documenta come le misure previste dalla Legge di Bilancio 2020 intervengano positivamente su molteplici aspetti, dall’inclusione sociale all’ambiente, dal lavoro al benessere economico, dalla salute all’istruzione". La nota sottolinea che "in particolare, fra i progressi più significativi, quello registrato dal reddito medio disponibile aggiustato, atteso in crescita del 2,2 per cento nel 2020 e del 2,7 per cento nel 2021, pari a un incremento di oltre 1.500 euro rispetto al 2019, quando era pari a poco più di 23 mila euro. L’ultima manovra di bilancio si è infatti concentrata sulla riduzione del cuneo fiscale sui redditi da lavoro, associando a questa misura ulteriori interventi relativi ai rinnovi contrattuali e nuove assunzioni nel pubblico impiego, risorse aggiuntive per gli investimenti e misure per la famiglia, fra le quali l’immediato potenziamento del bonus asili nido e l’istituzione di un assegno universale dal prossimo anno". (segue) (Com)