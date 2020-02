Economia: Mef, cresce reddito disponibile, calano disuguaglianze ed emissioni (2)

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze osserva che "si registra una diminuzione considerevole dell’indicatore della disuguaglianza dei redditi rispetto al 2018: le misure destinate al contrasto alla povertà e alla riduzione delle disuguaglianze (il reddito di inclusione prima e in seguito il reddito di cittadinanza) mostrano effetti già evidenti destinati a rafforzarsi nel corso del 2020. L’indice di disuguaglianza è previsto in discesa dal livello di 6,0 del 2018 a 5,6 nel 2021 e 2022. Un risultato particolarmente significativo, considerando il quadro globale e congiunturale sfavorevole che potrebbe portare altrimenti a un peggioramento delle disuguaglianze. Diminuisce inoltre l’indice di povertà assoluta - continua la nota - invertendo decisamente la tendenza all’aggravamento di questa piaga sociale durante l’ultimo decennio. La legge di Bilancio 2020 dedica inoltre particolare attenzione all’ambiente, con nuovi fondi per il Green new deal, destinati al finanziamento di investimenti per la sostenibilità ambientale, e i primi passi verso un’imposizione fiscale maggiormente orientata verso la salute e la riduzione dell’inquinamento. Le stime presenti nella Relazione 2020 indicano ad esempio che le emissioni pro-capite di CO2 diminuiranno ulteriormente nel prossimo triennio, da 7,3 tonnellate nel 2018 a 7,1 tonnellate nel 2021 e 2022. Il governo - conclude il Mef - illustrerà i propri obiettivi aggiornati per gli indicatori Bes in un Allegato al Documento di economia e finanza in aprile". (Com)