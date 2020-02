Latina: inaugurato sportello per contrastare usura e sovraindebitamento

- Si è svolta oggi pomeriggio, presso il Centro socio-culturale di via Vittorio Veneto, a Latina, la presentazione dello sportello contro l’usura e il sovraindebitamento, un progetto finanziato dalla Regione Lazio e affidato, con procedura di evidenza pubblica, all’Airp Onlus, l’associazione italiana riabilitazione prevenzione fallimenti ed usura che dal 1994 opera in tema di antiusura su tutto il territorio nazionale. Il servizio è attivo presso i locali del comune di Corso della Repubblica 116 il martedì mattina dalle 9.00 alle 12.00 e il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00, ed è il frutto di un progetto finanziato dalla Regione Lazio per un importo pari a 50mila euro. Oggi si è tenuta una presentazione pubblica alla quale sono intervenuti il sindaco Damiano Coletta, il prefetto Maria Rosa Trio, l’assessora alla Legalità e Sicurezza Maria Paola Briganti, l’assessora alle Politiche di Welfare e Pari opportunità Patrizia Ciccarelli e il presidente dell’Airp, Italo Santarelli. L’incontro è stato moderato da Aldo Pastore, presidente del Centro socio-culturale di via Vittorio Veneto. "Questo progetto ribattezzato 'Latina insieme contro l’usura' - ha detto il sindaco Coletta - è la dimostrazione che le istituzioni sono vicine alle persone più fragili. Ci permette di svolgere la nostra funzione di supporto alla cittadinanza, cioè quella di dare sempre alle persone una opportunità e una speranza senza farle mai sentire sole". Il progetto prevede inoltre la collaborazione del Servizio Segretariato Sociale/Servizio Sociale Professionale del Comune di Latina, in sinergia con Asl Lt 2 - Dsm, I.C. Tasso, I.C. Volta, Camera di Commercio, Csv Lazio, Caritas, Aifo, Cosiré Aps, Fantasticart, Quartieri Connessi, Centri Sociali Anziani Comunali. Alla presentazione di oggi pomeriggio ne seguiranno altre due il 20 e il 27 febbraio, entrambe alle ore 18, rispettivamente presso il Centro socio-culturale di Borgo Podgora e il Centro socio-culturale di Via Ezio(Com)