Napoli: Salvini, Lega è dalla parte di imprese che producono e investono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi a Napoli alla storica sartoria "Marinella", orgoglio della città e dell'Italia, dove ho incontrato numerosi imprenditori, che nonostante tutto resistono, producono e investono: vanno aiutati e sostenuti in ogni modo, la loro missione è fondamentale per il Mezzogiorno e per tutto il Paese, la Lega è al loro fianco". Lo ha scritto sui social il leader della Lega Matteo Salvini.(Ren)