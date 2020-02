Imprese: Regione Lazio, 18 milioni per piano internazionalizzazione economia del territorio (3)

- In particolare, "il nuovo Piano per l'internazionalizzazione nasce - ha spiegato l'assessore Orneli - per rispondere a tre obiettivi prioritari: sostenere le imprese del Lazio nei percorsi di espansione sui mercati globali, favorire le aggregazioni in modo che le imprese siano più forti e presenti nella competizione globale e sostenere l'attrazione degli investimenti esterni nel nostro territorio. In campo 18 milioni di euro, tra risorse regionali ed europee". Secondo quanto reso noto, si tratta in primo luogo di "interventi diretti", finanziati dal Por Fesr 2014-2020 con 15 milioni di risorse per "Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle Pmi", per i cosiddetti "voucher" e per i "Progetti di Promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale e settoriale". Ma anche di "interventi indiretti", finanziati con circa tre milioni di euro di risorse regionali per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, per promuovere processi di incoming e outgoing (ossia di promozione tanto della proiezione all'estero di imprese laziali che di attrazione di investimenti stranieri nel Lazio), business matching, partecipazione a fiere internazionali e acquisto di servizi innovativi per l'internazionalizzazione. "Il tutto completato - ha precisato l'assessore Orneli - da un sistema integrato di azioni e promozione pensato per migliorare l'attrattività del Lazio per gli investitori esteri". (segue) (Rer)