Imprese: Regione Lazio, 18 milioni per piano internazionalizzazione economia del territorio (4)

- Infine, in questo ambito, si apriranno due bandi. Il primo è dedicato ai "Progetti di internazionalizzazione", ha 5 milioni di euro di dotazione finanziaria e concede contributi a fondo perduto (fino al 50 per cento delle spese sostenute) alle micro, piccole e medie imprese in forma singola o aggregata che realizzano investimenti per accedere ai mercati internazionali. Il bando sarà aperto a partire dal 9 marzo 2020, ma i formulari online si possono compilare già dal 18 febbraio; si possono presentare progetti a partire da 36mila euro, con un contributo massimo concedibile di 200mila euro. Il secondo bando è la seconda finestra dell'avviso "Voucher per l'Internazionalizzazione", con una dotazione di 2,5 milioni di euro, che va a integrare quanto fatto con la prima finestra, che aveva la stessa dotazione finanziaria e che ha ricevuto 246 domande da altrettanti soggetti, per 3,5 milioni di contributi richiesti. La seconda finestra del bando Voucher internazionalizzazione aprirà il 5 marzo prossimo. (segue) (Rer)