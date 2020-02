Imprese: Regione Lazio, 18 milioni per piano internazionalizzazione economia del territorio (5)

- "Abbiamo trasformato le nostre debolezze in un punto di forza, il Lazio è una Regione sulla quale si può scommettere. L'opera di risanamento profonda può ora valorizzare le filiere all'avanguardia, per rendere il territorio laziale adatto agli investimenti - ha sottolineato l'assessore Sartore - . Noi cerchiamo di mantenere continuità legislativa e stiamo cercando di semplificare e sburocratizzare le procedure. Stiamo contenendo la pressione fiscale, sia per le famiglie che per le imprese. Abbiamo abbassato l'irap, in particolare per i settori con propensione all'export. Il nostro patrimonio immobiliare è enorme, ed era un onere: ora - ha concluso Sartore - è un onore, ci si può investire". Infine, il sottosegretario Manzella ha precisato che "rispetto al Piano della Regione Lazio è importante la parte delle fiere, ma anche gli investimenti per portare gli investitori qui. In questo senso la Pubblica amministrazione deve prendere per mano l'impresa, e aiutarla soprattutto nella fase dell'esecuzione. C'è piena sintonia con quanto stiamo facendo a livello statale. La fase dell'internazionalizzazione è stata affidata agli esteri, ma sarà - ha concluso Manzella - in strettissimo rapporto con il Mise". (Rer)