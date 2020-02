Aborto: Salvini, mai messo in discussione legge 194

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho messo in discussione l'aborto né la legge 194 né che una donna sia padrona della propria vita ma l'abuso che taluni ne fanno, come fosse metodo contraccettivo". Lo ha detto a Napoli il leader della Lega Matteo Salvini. (Ren)