Yemen: inviato speciale Onu, escalation violenza mette a rischio sforzi di pace (2)

- “La situazione militare è diventata sempre più grave. Entrambe le parti hanno annunciato ampi obiettivi militari e sono ritornati a scambiarsi messaggi intrisi di dura retorica”, ha aggiunto il diplomatico Onu. Griffiths ha aggiunto che entrambe le parti non devono "dare la pace per scontata” che richiede invece “un impegno continuo e la promozione di un processo politico per realizzarlo”. Una recente svolta per la risoluzione del conflitto giunta lo scorso 16 febbraio, quando le due parti hanno messo a punto un piano per attuare lo scambio di prigionieri concordato durante i colloqui in Svezia. "Nonostante la terribile situazione militare, le parti hanno compiuto progressi significativi nei loro sforzi per rafforzare la fiducia reciproca e fornire sollievo a coloro che soffrono", ha affermato l’inviato Onu. Dopo aver tenuto tre cicli di colloqui sull'argomento, le parti hanno concordato di completare il primo scambio di prigionieri, che se confermato diventerà il primo ufficiale su larga scala dall’inizio del conflitto nel 2014. (Res)