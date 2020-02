Coronavirus: Di Maio, in definizione procedure rientro italiani a bordo Diamond Princess

- Il comitato operativo sul coronavirus al Dipartimento della protezione civile sta definendo tutte le procedure per il rientro degli italiani a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera bloccata in quarantena dal 5 febbraio a Yokohama, a sud di Tokyo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un messaggio sul suo profilo Facebook, in riferimento alla riunione in corso del Comitato. “Al lavoro per garantire tutto il supporto possibile ai nostri connazionali imbarcati sulla nave giapponese”, ha aggiunto il ministro.(Res)