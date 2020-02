Sicurezza: Bernini (FI), un azzardo smantellare i decreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, segnala in una nota che "smantellare" i decreti Sicurezza andando "oltre i rilievi mossi dal Quirinale sarebbe un azzardo, oltre che la sconfessione di quanto Conte, Di Maio e Bonafede hanno fatto nel precedente governo". La parlamentare azzurra quindi spiega: "Questi signori ci hanno abituati alle peggiori giravolte, ma sarebbe irresponsabile un ritorno in grande stile all'apertura indiscriminata dei confini nel momento in cui la situazione in Libia potrebbe determinare nuove imponenti ondate migratorie. Così come favorire il doppio business dei trafficanti di uomini e del racket dell’accoglienza. Il vero problema, che nemmeno i decreti Salvini sono riusciti a risolvere, sta nel mancato rimpatrio di centinaia di migliaia di irregolari, ma non pare proprio che questa sia una priorità per la ministra Lamorgese. Il governo - conclude Bernini - avrebbe il dovere di ascoltare i nostri ragazzi in divisa che tutti i giorni sino in trincea per garantire la nostra sicurezza e che rischiano di trovarsi con una normativa confusa è inapplicabile che li lascia scoperti". (Com)