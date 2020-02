Napoli: comitati e centri sociali "attendono" Matteo Salvini

- Presidi in strada in “attesa” di Salvini. Esponenti dei comitati e dei centri sociali sono scesi in piazza per protestare contro l’arrivo a Napoli del leader della Lega che alle 18.30 parteciperà a un incontro in programma al Teatro Augusteo. I manifestanti sono a Scampia, dove Salvini andrà in visita alla palestra di Pino Maddaloni e a via Toledo, a poche centinaia di metri dall’ingresso del teatro. Striscioni e proteste in piazza, intanto come era stato annunciato, la funicolare è chiusa dalle 16 per motivi di ordine pubblico. (Ren)