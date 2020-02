Albania-Kosovo: ministro Esteri Cakaj domani in visita ufficiale a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri albanese facente funzioni, Gent Cakaj, sarà domani a Pristina in visita ufficiale. Cakaj, originario del Kosovo, sarà ricevuto dalle massime autorità del paese balcanico. Il suo primo colloquio sarà con l'omologo kosovaro Glauk Konjufca, per proseguire incontrando il presidente della Repubblica Hashim Thaci, il presidente del parlamento Vjosa Osmani e infine il premier Albin Kurti. La visita di Cakaj succede quella di Kurti a Tirana, la scorsa settimana. I due governi si sono impegnati a rafforzare ulteriormente la collaborazione e organizzare in Albania, alla fine del mese di marzo, anche una riunione congiunta fra i due governi. I colloqui fra Kurti e il premier albanese Edi Rama non hanno però colmato le divergenze sul cosiddetto "mini Schengen dei Balcani", l'iniziativa promossa dall'Albania, la Serbia e la Macedonia del Nord e fino adesso boicottata da Pristina. (segue) (Alt)