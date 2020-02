Napoli: la nazionale di basket in visita al campetto Kobe Bryant

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nazionale italiana di basket ha fatto visita al campetto di pallacanestro dedicato a Kobe Bryant che sorge in Via dell'erba a Napoli. Lo ha reso noto il Comune che ha spiegato come "ad attendere i giocatori italiani centinaia di bambini e ragazzi delle principali società di pallacanestro napoletane e tantissimi appassionati di tutte le età". La visità dell'Italbasket si è svolta in occasione del ritorno della nazionale a Napoli a distanza di 51 anni dall'ultima volta. Sarà il PalaBarbuto, infatti, ad ospitare il prossimo 20 febbraio il match Italia-Russia. (Ren)