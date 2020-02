Credito: Messina (Intesa Sanpaolo), preso decisione quando in Italia non se ne prendono molte

- Intesa Sanpaolo è stata la prima banca a fare una mossa di consolidamento in Europa e lo ha fatto prendendo delle decisioni "in un momento in cui, in questo Paese, di decisioni non se ne prendono molte". Lo ha detto il Ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, durante la conferenza stampa di oggi a Milano tenuta per spiegare l'acquisizione di Ubi banca decisa nella tarda serata di ieri dal Consiglio di amministrazione. "In Italia - ha spiegato Messina - siamo stati i primi a lanciare il processo di consolidamento europeo nel settore bancario, siamo stati i primi ad assumerci la responsabilità di prendere decisioni difficili perché non è facile costruire un'operazione come quella che abbiamo costruito, decidere di implementare e di portarla avanti con molti soggetti coinvolti. Credo sia un motivo di orgoglio per questo Paese - ha sottolineato il numero uno di Intesa - che ci sia un operatore che si muove secondo standard europei, è uno standard europeo quello di muoversi verso il consolidamento e l'Italia parte per prima e Intesa Sanpaolo è la prima banca che fa questa mossa in Europa. Lo fa prendendo delle decisioni in un momento in cui, in questo Paese, di decisioni non se ne prendono molte". (Rem)