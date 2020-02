Venezuela: da Russia critiche per sanzioni Usa a sussidiaria Rosneft, concorrenza sleale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorso settimana il ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, si è recato presso la sede della Corte penale internazionale (Cpi) dell'Aja, nei Paesi Bassi, per depositare una denuncia per "crimini contro l'umanità" da parte del governo degli Stati Uniti contro il popolo venezuelano. Il ministro si è presentato alla Corte, su "istruzioni del presidente Nicolas Maduro, accompagnato dal viceministro per gli Affari multilaterali, Alexander Yanez, il segretario esecutivo del Consiglio nazionale per i diritti umani Larry Davoe e l'ambasciatore del Venezuela presso la Cpi, Haifa Aissami Madah. Caracas, come annunciato a inizio settimana dal capo dello stato, intende dare consistenza legale alle accuse secondo cui Washington, con le sanzioni "unilaterali" e "illegali", danneggia il popolo venezuelano. (segue) (Rum)