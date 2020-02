Venezuela: da Russia critiche per sanzioni Usa a sussidiaria Rosneft, concorrenza sleale (4)

- L'annuncio di Maduro era arrivato dopo l'annuncio di sanzioni alla compagnia aerea statale Conviasa. "Ho chiesto alla vicepresidente esecutivo, al procuratore generale e al ministro degli esteri di depositare immediatamente una denuncia internazionale dinanzi alla Corte penale internazionale, contro il governo degli Stati Uniti per il danno che si intende fare alle imprese nazionali", aveva detto il presidente nel corso di un evento tenuto al palazzo presidenziale di Miraflores. Il capo dello stato è tornato ad accusare Washington di colpire non i vertici ma il popolo del Venezuela, indicando l'oppositore Juan Guaidò come "mandante" delle misure. (segue) (Rum)