Rifiuti Roma: Ama, raccolta regolare, +400 tonnellate in sette giorni

- Le attività di raccolta dei rifiuti e spazzamento "attualmente sono svolte regolarmente su tutto il territorio comunale. L’impegno di Ama e dei propri dipendenti per assicurare pulizia e decoro in tutti i quadranti cittadini è massimo. La scorsa settimana - la seconda del mese corrente, dal 10 al 16 febbraio - l’azienda capitolina per l’ambiente ha raccolto e avviato a trattamento circa 400 tonnellate in più di soli rifiuti indifferenziati rispetto allo stesso periodo dell’anno prima, segno dello sforzo profuso". Lo comunica Ama Spa in una nota, anche in riferimento a quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa che si riferiscono a dati relativi allo scorso mese di dicembre. "Nonostante un ciclo dei rifiuti complicato per fattori esogeni - spiega Ama - come ad esempio da ultimo la chiusura delle discariche di Rocca Secca e di Civitavecchia che hanno, come noto, decretato uno stop nella ricezione per quattro giorni, dal 6 al 9 febbraio scorso, e una dotazione impiantistica fortemente carente nel Lazio, come indicato dai dati Ispra rielaborati dal Laboratorio Ref, il consuntivo del 2019 evidenzia sensibili miglioramenti di alcuni indicatori aziendali a partire dallo spazzamento delle strade che, con 220mila servizi erogati, ha registrato un aumento del 5,5 per cento: dall'86,6 per cento del 2018 al 92,2 per cento del 2019. Contestualmente, è stata riscontrata una diminuzione del 10 per cento delle segnalazioni. Questi dati evidenziano un recupero nella produttività dell’azienda pur a fronte di una minore disponibilità di forza lavoro a causa delle uscite di personale per pensionamento e blocco del turnover, pari a 162 unità in meno rispetto al 2018 e ben 317 in meno rispetto al 2017. Nel corso delle ultime settimane è ulteriormente aumentata la frequenza di spazzamento delle strade: l’ultimo report interno evidenzia un incremento dei giri di spazzamento meccanizzato, saliti del 5 per cento in sette giorni". (Com)