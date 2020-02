Migranti: Lega su Open Arms, invitiamo a attento esame carte, capitano nave era determinato a sbarcare tutti in Italia

- La senatrice Erika Stefani, a nome dei componenti leghisti della Giunta per le immunità di palazzo Madama osserva in una nota: "Nave di una ong spagnola, operazioni di soccorso effettuate in acque Sar maltesi e libiche, prime richieste di Pos inviate a Madrid e a La Valletta: la vicenda Open Arms non può concludersi con un’indagine a carico di un ministro italiano. Lo dimostra anche l’atteggiamento del capitano della nave - aggiunge - determinato a non far sbarcare nessuno e a rifiutare il soccorso spagnolo pur far di sbarcare tutti gli immigrati in Italia. Invitiamo i colleghi parlamentari a un attento e libero esame delle carte". (Com)