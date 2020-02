Lavoro: Righini (Fd'I), infermieri Croce rossa senza stipendio, intervenga Regione Lazio

- Quello di marzo "sarà il quarto stipendio che salta. Bisogna rapidamente sbloccare questa situazione che umilia e lascia senza risorse le loro famiglie. È inaccettabile che infermieri e operatori qualificati che svolgono un lavoro di grande responsabilità, essenziale per la cittadinanza si ritrovino da oltre un anno alla prese con questi ripetuti mancati pagamenti. È tempo che la Regione si attivi". Lo dichiara, in una nota, Giancarlo Righini consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia. "Chiedo all'assessore alla Sanità - spiega Righini - di indire al più presto un tavolo di confronto tra Regione Lazio, Croce rossa italiana, Ares 118 ed altri enti che a vario titolo usufruiscono dei servizi della Cri, per appianare eventuali contenziosi e definire con precisione ogni questione finanziaria, in maniera da rendere possibile al più presto la messa in pagamento degli stipendi e la corresponsione degli arretrati". (Com)