Governo: iniziato a palazzo Chigi tavolo su giustizia e informazione con Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziato a palazzo Chigi il tavolo su "Giustizia e informazione" presieduto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Si tratta dell'ultimo tavolo di lavoro di governo per l'Agenda 2023, dopo quello su "Europa e autonomia differenziata" che si è concluso da poco. Partecipano il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, il sottosegretario all'Interno Matteo Mauri, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Andrea Martella. Sono presenti, inoltre: Federico Conte per Liberi e uguali, Angela Salafia e Francesca Flati per il Movimento cinque stelle. Per il Partito democratico a palazzo Chigi c'è Walter Verini mentre per Italia viva Maria Elena Boschi.(Rin)