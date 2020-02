Imprese: dissesto Fnac Italia, condannati tre manager a tre anni per bancarotta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Secondo la tesi dell'accusa gli imputati "al fine di recare pregiudizio ai creditori della società Fnac Italia (trasformata in S.r.l. il 26.11.2012 e messa in liquidazione il 11.1.2013) si accordavano tra di loro - si legge nel capo di imputazione - per cagionare il dissesto della società, dissesto in conseguenza del quale la società veniva ammessa alla procedura del concordato preventivo con un passivo di 36 milioni di euro e l'accordo di pagare il 20 per cento dei crediti chirografari, nonostante la capogruppo PPR S.A. avesse stanziato un finanziamento di 25 milioni di euro per Fnac Italia, con conseguente possibilità di pagamento pressoché integrale dei debiti sociali". Tra le operazioni dolose contestate agli imputati vi era anche "di aver ceduto le quote della FI Holding Lux S.A. (controllante della Fnac Italia) alla Orlando Italy Management (tramite la società veicolo Progetto Uno S.r.l., appositamente costituita), riconducibile ad Andrea Nappa, Paolo Scarlatti ed Enrico Ceccato (i tre imputati rinviati a giudizio, ndr), con un bad will, pagato da PPR S.A. attraverso la ricapitalizzazione della FI Holding Lux S.A. per 25 milioni di euro (con contratto preliminare del 27.11.2012 e contratto definitivo del 11.1.2013) con conseguente fuoriuscita di Fnac Italia dal gruppo francese e venir meno della garanzia prestata in data 14.11.2012".(Rem)