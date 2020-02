Tpl Roma: ok Assemblea capitolina a mozione sostegno Maruca, autista aggredito e licenziato

- L'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità, con 35 voti favorevoli, una mozione a sostegno di Federico Maruca, giovane autista 34enne, licenziato a seguito delle lesioni riportate per aver difeso i passeggeri del bus che stava guidando, nella notte del primo ottobre del 2017, da un uomo ubriaco. Maruca lavorava per la società privata Autoservizi Troiani del consorzio Roma Tpl e a seguito di un atto di coraggio a difesa delle persone che stava trasportando ha perso la vista a un occhio e il 10 gennaio scorso è stato licenziato dalla società perché non più idoneo alla guida. La mozione, presentata dal Pd, nasce "da un lavoro fatto insieme ai colleghi di opposizione - ha spiegato il consigliere del Pd Giovanni Zannola - per intervenire a sostegno di un nostro concittadino. Un dipendente di una società che opera nel servizio pubblico ha subito un'aggressione mentre stava lavorando. È inaccettabile che un'impresa che opera nel settore pubblico possa interrompere un rapporto di lavoro, soltanto perché una persona non è più abile a svolgere una determinata mansione". (segue) (Rer)