Tpl Roma: ok Assemblea capitolina a mozione sostegno Maruca, autista aggredito e licenziato (2)

- L'azienda sub-appaltatrice "non ha usato la norma che prevedeva la possibilità di un inserimento in un'altra mansione - ha sottolineato la consigliera della lista civica Roma torna Roma, Svetlana Celli - Quest'Aula deve dimostrare di essere vicina ai più deboli e Federico lo è. Dobbiamo alzare un grido d'allarme di fronte a queste situazioni, senza risparmiarci. Questa città non può stare a guardare". Il presidente M5s della commissione Mobilità, Enrico Stefàno, parlando a nome della maggioranza si è reso disponibile "a seguire la vicenda anche attraverso le sedute della commissione. Quello della sicurezza degli autisti è un tema molto sentito e nel nostro piccolo stiamo cercando di fare il possibile". Per il capogruppo di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, "questo ragazzo come ricompensa all'aggressione ha ricevuto il licenziamento, riteniamo che si debba tutelare il posto di lavoro di questo dipendente e aprire un dibattito sulla sicurezza in questa città", mentre per il capogruppo della Lega, Maurizio Politi, "pensare che qualcuno possa essere licenziato perché ha subito un aggressione mentre sta svolgendo il suo lavoro è indegno". (Rer)