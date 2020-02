Bolivia: presidenziali, candidato civico offre rinuncia per ampliare fronte anti-Morales

- Luis Camacho, candidato "civico" alle presidenziali della Bolivia, è pronto a rinunciare alla sua corsa se necessario a compattare il fronte contrario all'ex presidente Evo Morales. "Ritiriamo le nostre candidatura, non perché se ne aggiungano altre, ma perché tutti possiamo appoggiare una sola candidatura, facciamolo per la Bolivia, è quello che la Bolivia sta chiedendo", ha detto Camacho convocando una una nuova riunione di tutti gli aspiranti alla presidenza, contrari al candidato del Movimento al socialismo (Mas), l'ex ministro delle Finanze Luis Arce. I sondaggi attribuiscono al nome indicato dal Mas un numero di consensi nettamente superiore a quelli ottenuti dagli altri sette candidati, tutti espressione del fronte opposto a Morales. Nella lettera-appello presentata oggi ai media, Camacho ricorda le proteste "del popolo" che hanno portato alle dimissioni e alla successiva uscita di Morales dal paese: "a cosa è servita la lotta? Perché ci siamo fermati per 21 giorni? Perché abbiamo messo a rischio le nostre vite?", ha detto Camacho. (segue) (Brb)