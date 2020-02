Bolivia: presidenziali, candidato civico offre rinuncia per ampliare fronte anti-Morales (4)

- Alla corsa per la presidenza si sono iscritti otto candidati. Il Mas schiera il binomio composto da Alla fine, come riconosciuto dagli stessi candidati neosocialisti, ha prevalso la necessità di non radicalizzare troppo la proposta politica da opporre alla "destra". In questo senso i media hanno messo l'accento sulla figura del papabile presidente: il nome di Arce, per anni stretto collaboratore di Morales, è anche quello di un funzionario che da ministro delle Finanze può vantare anni di esercizi contabili in attivo e record di crescita economica nella regione. (segue) (Brb)