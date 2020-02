Bolivia: presidenziali, candidato civico offre rinuncia per ampliare fronte anti-Morales (7)

- L'opposizione "civica" a Morales è invece rappresentata dalla coppia Luis Camacho-Marco Pumari (coalizione Creemos), entrambi a capo di storiche piattaforme economico-sociali da sempre in dissenso con la politica dirigista del "socialismo del XXI secolo". Il sondaggio di domenica assegna alla coppia un 9,6 per cento dei potenziali voti. Camacho è stato anche uno dei protagonisti più in vista nel corso delle dure manifestazioni che hanno portato Morales ad abbandonare la presidenza prima e il paese poi. C'è poi Jorge "Tuto" Quiroga, presidente della Bolivia dall'agosto del 2001 all'agosto del 2002. Al suo fianco, Tomasa Yaruhi, la stessa che lo accompagnò in un nuovo fallito assalto alla presidenza, nel 2005. Quiroga si è distinto per i forti accenti polemici spesi contro il leader socialista e i suoi alleati nel breve periodo in cui ha dovuto rappresentare difendere il governo "ad interim" dalle accuse internazionali di violazione delle regole democratiche. (segue) (Brb)