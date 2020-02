Urbanistica Roma: da Assemblea capitolina ok a variante per valorizzazione area stazione Tuscolana

- Con 28 voti favorevoli e 2 astenuti, l'assemblea capitolina ha approvato l'adozione di una variante urbanistica che ridefinisce il perimetro per la valorizzazione nell'area "via Casilina - Stazione Tuscolana - Vallo ferroviario". In pratica con la variante si ritaglia un'area che, escludendo il vallo del Pigneto e piazza Zama, permette di inserire la stessa in una progettazione all'interno del concorso internazionale Reinventing Cities. L'assessore all'Urbanista di Roma, Luca Montuori, intervenendo in Aula Giulio Cesare ha spiegayo che la variante "prevede semplicemente la ridefinizione e riconfigurazione del perimetro dell'ambito di valorizzazione che prima comprendeva anche il Vallo del Pigneto e piazza Zama, un progetto che non è mai stato sviluppato per la sua complessità. Ritagliando questo perimetro abbiamo uno strumento attuativo per un'attività di progettazione, parallela all'approvazione della variante, che sarà oggetto del concorso internazionale Reinventing Cities". (segue) (Rer)