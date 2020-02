Urbanistica Roma: da Assemblea capitolina ok a variante per valorizzazione area stazione Tuscolana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione di ricalcolo del perimetro nell'ambito del Prg "non rivede i pesi, ma ridefinisce gli strumenti di attuazione - ha sottolineato Montuori - È un passaggio importante perché il Prg definiva ambiti strategici che riconoscevano le caratteristiche tipiche della città: lo sviluppo urbano non può essere svincolato dalla visione di mobilità, come dimostrano il Pums e l'insieme di accordi stipulati con Fs che hanno definito gli elementi strategici di sviluppo della città". Inoltre già in un accordo con Rfi sono "presenti una serie di elementi strategici che vedono il nodo della stazione Tuscolana come parte importante del sistema di ridefinizione delle aree dismesse all'interno della città. Parliamo di rigenerazione urbana di aree già infrastrutturate e ricche di servizi in cui collocare nuovi interventi per rigenerare spazi chiusi o inquinati, com'è la stazione, per realizzare importanti sistemi strategici per la città". L'obiettivo è quello di "non avere più una piccola stazione che dà su un parcheggio, ma una che verrà riqualificata e attorno ci saranno attività più congrue. Abbiamo già avuto diversi confronti con cittadini, comitati di quartiere e associazioni - ha concluso Montuori -, ci sarà una dismissione progressiva di attività inquinanti, capannoni o accatastamenti di materiali di scarto e il recupero dell'area con attività interessanti per il quartiere e ampi spazi pedonali. Il tutto all'interno di una visione di sistema delle stazioni dell'anello ferroviario come porte di accesso alla città". (Rer)