Roma: Rampelli (Fd'I), auguri Garbatella per 100 anni, uno dei quartieri moderni più belli

- I cento anni di Garbatella, la festosa condivisione in rete degli appuntamenti organizzati per le celebrazioni, l'entusiasmo dei romani e l'attenzione della stampa internazionale "dimostrano quanto sia forte il legame tra bellezza, vivibilità e coesione sociale". È quanto ha dichiarato, in una nota, il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. "La città giardino e la dimensione comunitaria che costituiscono il quartiere - aggiunge Rampelli - sono i segni intramontabili della cultura urbanistica a dimensione umana. Un messaggio importante per chiunque voglia trasformare il territorio da coacervo di anonimi e identici palazzoni luogo accessibile e perfettamente calibrato sulle dimensioni della persona. Auguri ai romani di Garbatella e a chi la ama".(Com)