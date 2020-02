Giustizia: Bernini (FI) si intercettazioni, accordo già smentito, continua la farsa

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma che "per il ministro Bonafede è del tutto normale che la maggioranza non riesca a trovare un accordo sulle intercettazioni tenendo in ostaggio il Senato". In una nota la parlamentare azzurra quindi attacca: "Un altro psicodramma dopo quello sulla prescrizione, che conferma l’assoluta incapacità del governo di trovare una sintesi sulla giustizia e su tutto il resto. Tanto che Italia viva ha già smentito l’accordo appena annunciato. La farsa continua". (Com)