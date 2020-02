I fatti del giorno - Italia (4)

- Iraq-Italia: Conte riceve premier curdo, focus su crisi regionali e cooperazione bilaterale - La situazione in Iraq e nella regione del Medio Oriente e la cooperazione tra Italia e regione autonoma del Kurdistan iracheno sono stati i temi al centro del colloquio tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il primo ministro curdo, Masrur Barzani, avvenuto oggi a Palazzo Chigi. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio. Da parte sua il leader curdo ha definito di “grande valore” l’incontro con Conte in un messaggio sul suo profilo Twitter. “Abbiamo sottolineato l'importanza di mantenere legami economici e una stretta cooperazione in materia di sicurezza regionale. L'Italia è stata una grande amica del Kurdistan e non vediamo l'ora di continuare la collaborazione”, ha sottolineato il premier curdo. Durante la sua visita a Roma, Barzani si è recato anche in Vaticano dove è stato ricevuto dal segretario di Stato, Pietro Parolin. (segue) (Rin)