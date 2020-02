I fatti del giorno - Italia (5)

- Università: Liliana Segre riceve dottorato honoris causa da "La Sapienza", "lo dedico a mio padre" - Liliana Segre ha ricevuto il dottorato honoris causa in Storia dell’Europa dall’Università "La Sapienza" di Roma e ha dedicato il riconoscimento al padre, che la senatrice a vita ha definito l'uomo più importante della sua vita. La cerimonia si è svolta nell'aula Magna del Rettorato in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno accademico, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra le autorità istituzionali presenti anche il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e i ministri dell’Università, dell'Interno e dell'Istruzione, rispettivamente Gaetano Manfredi, Luciana Lamorgese e Lucia Azzolina. Gli enti locali erano rappresentati dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dal sindaco di Roma Virginia Raggi. Segre, durante la sua lectio magistralis, dal titolo "La storia sulla pelle", ha citato Primo Levi: "il mio maestro che scrisse: 'capire, comprendere è impossibile, ma conoscere è necessario'". La senatrice ha quindi ringraziato tutti i presenti e, in particolare, gli studenti. Segre ha toccato i temi che le stanno più a cuore, ricordando l'importanza dello studio che per lei "fu fonte di salvezza" e la sua esperienza di senatrice. (segue) (Rin)