Campania: Cesaro (FI), Regione fugge su irregolarità in concorso operatori giudiziari

- "Peggio che col concorsone: sulle gravi irregolarità del concorso per 110 operatori giudiziari organizzato dalla Regione Campania l'unica risposta che questo governo regionale ha saputo darci è la fuga, un vergognoso girarsi dall'altra parte: per le seconda volta in 15 giorni, infatti, l'assessore Palmeri, chissà quanto indaffarata, ha dato forfait e nessuno della giunta De Luca si presenterà quindi alla seduta di Question time per rispondere ad una mia circostanziata e documentata interrogazione sulle anomalie del bando e delle procedure della selezione". Lo ha reso noto il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. Che ha aggiunto: "Evidentemente abbiamo colto nel segno, non c'è nessuna volontà di affrontare responsabilmente i propri clamorosi errori, evidentemente non sbaglia chi intravede in questi concorsi di fine legislatura solo e soltanto intollerabili spot elettorali". Quindi Cesaro ha concluso: "Tuttavia, se qualcuno a Palazzo Santa Lucia immagina che l'eterno rinvio del confronto in Aula su questa vicenda possa farmi desistere da questa battaglia a difesa dei diritti di tutti i candidati, si sbaglia di grosso: andrò fino in fondo e con tutti gli strumenti possibili e immaginabili". (Ren)