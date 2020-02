Credito: Messina, a Unipol componente assicurativa di circa 500 sportelli Ubi

- Nell'operazione con cui Intesa Sanpaolo acquisisce Ubi banca rientrano anche Bper e Unipol per il lato assicurativo. Lo ha detto il Ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, durante la conferenza stampa di oggi a Milano tenuta per spiegare l'acquisizione di Ubi banca decisa nella tarda serata di ieri dal Consiglio di amministrazione. "Per non superare la soglia fissata dall'antitrust - ha spiegato Messina - circa 400-500 sportelli di Ubi passeranno a Biper Banca e Unipol prenderà in gestione la componente assicurativa di questi sportelli, ma solo di questi".(Rem)