Libia: Ue vara nuova missione navale, aerea e satellitare, ancora non deciso se Italia manterrà il comando (2)

- "Agenzia Nova" ha ascoltato i pareri di due esperti: Umberto Profazio, analista presso il Nato Defence College Foundation (Ndcf), e Arturo Varvelli, direttore dell’ufficio di Roma dell’European Council on Foreign Relations (Ecfr). "Credo che l’Italia abbia delle ottime possibilità di mantenere il comando dell’operazione, non solo per il fatto che è il principale paese che si affaccia di fronte alla Libia, ma anche per il fatto che la politica del governo italiano negli ultimi mesi ha assunto una certa equidistanza", spiega Profazio. Se prima l’Italia era accusata di essere troppo vicina a Tripoli, "in realtà le ultime visite da parte degli ministro degli Esteri", Luigi Di Maio sia a Tripoli che a Bengasi, "hanno rafforzato l’equidistanza" del nostro paese. "Questo - aggiunge l’esperto - potrebbe favorire l’appoggio di altri paesi dell’Ue al mantenimento del comando dell’eventuale operazione di sostituzione di Sophia all’Italia". A detta dell’analista della Nato Defence College Foundation, questo genere di missioni "probabilmente arriva troppo tardi e non prende in considerazione, o lo fa in maniera troppo superficiale, le altre due dimensioni delle violazioni dell’embargo delle armi", vale a dire lo spazio aereo e le frontiere terrestri. "Si è accennato a sorveglianza satellitare, ma l’enforcement via aerea dell'eventuale invio di armi o di mercenari stranieri in Libia come verrà fatto? Il controllo delle frontiere terrestri è una questione importante", spiega ancora l’analista dell’Ndcf. (segue) (Asc)