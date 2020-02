Libia: Ue vara nuova missione navale, aerea e satellitare, ancora non deciso se Italia manterrà il comando (3)

- Anche secondo Varvelli, la partita per il comando della nuova missione è aperta. "E’ chiaro che potrebbe essere interesse italiano mantenerlo, ma potrebbe anche essere scambiato per qualcos’altro, plasmando ad esempio la missione maggiormente ai propri interessi", afferma Varvelli, il quale tuttavia non vuole sbilanciarsi. "Potrebbe essere intelligente assegnare il comando a una nazionalità gradita. E’ una partita tutta aperta e potrebbe succedere di tutto". Il rischio maggiore è che l’Unione Europea lanci una missione priva di credibilità. Il ministero degli Esteri del Governo libico di accordo nazionale (Gna) ha peraltro già respinto la proposta di Bruxelles. Il portavoce del ministero, Muhammad al Qiblawi, ha dichiarato all'emittente televisiva qatariota "al Jazeera" che l'Unione europea dovrebbe monitorare le frontiere marittime e terrestri, poiché le armi raggiungono le forze del generale Haftar, l'uomo forte della Cirenaica che assedia Tripoli dal 4 aprile scorso, attraverso il confine con l'Egitto. (segue) (Asc)