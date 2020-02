Libia: Ue vara nuova missione navale, aerea e satellitare, ancora non deciso se Italia manterrà il comando (4)

- Critiche sono arrivate anche dal presidente dell’Alto Consiglio di Stato libico con sede a Tripoli, Khaled al Mishri, secondo il quale la decisione dell'Unione europea di rafforzare il controllo sull'embargo sulle armi in Libia è "sospetta" e si riferisce "solo all'aspetto marittimo", colpendo così esclusivamente il Governo di accordo nazionale e i suoi rapporti con la Turchia. Youssef Mohamed, deputato della Camera dei rappresentanti libica, il parlamento monocamerale che si riunisce nell'est del paese, ha affermato ad "Agenzia Nova" che l'annuncio da parte dell'Unione europea di un'operazione per monitorare l'attuazione dell'embargo sulle armi in Libia è "accolta con favore, se è in coordinamento con l'Esercito nazionale libico" di Haftar. (segue) (Asc)