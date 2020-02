Libia: Ue vara nuova missione navale, aerea e satellitare, ancora non deciso se Italia manterrà il comando (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla nuova missione (ancora senza nome), il direttore di Ecfr a Roma evidenzia due ipotesi di criticità: "La cosa più importante - spiega Varvelli - sono le regole d’ingaggio. Bisogna capire quale potere deterrente avrà questa operazione. Mi pare di capire che sia ancora tutto da decidere. I rischi possono essere importanti, perché in quelle aree ci sono navi dei turchi e degli egiziani". La seconda ipotesi di criticità riguarda il controllo aereo-satellitare. "Bisogna capire - afferma ancora l'analista - se realmente ci sarà anche un meccanismo per il controllo aereo. Penso che questo, dal punto di vista italiano, dovrebbe essere importante. Bisognerebbe lavorare perché ci sia un monitoraggio degli ingressi (di armi) da parte degli Emirati e degli egiziani via terra in supporto di Haftar, altrimenti tutto rimane relegato alla schiera di denuncia dei turchi che portano armi a Tripoli però non c’è un reale controllo su entrambi i fronti. Se la missione europea vuole avere credibilità deve poter controllare le denunce di entrambe le parti”. (segue) (Asc)