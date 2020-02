Libia: Ue vara nuova missione navale, aerea e satellitare, ancora non deciso se Italia manterrà il comando (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto emerso dal Consiglio affari esteri di Bruxelles, secondo Profazio, "sembra avvantaggiare chi vanta una frontiera contigua con Stati che intervengono nel conflitto in Libia, come l’Egitto che appoggia Haftar e gli Emirati Arabi Uniti, che potrebbero continuare a effettuare rifornimenti attraverso la frontiera egiziana". Non solo: ancora non è chiaro chi e come controllerà i vasti confini desertici della Libia meridionale. "Ci sono altre considerazioni da fare per il Sudan e per la presenza di mercenari sudanesi. Come si fa a controllare una frontiera così porosa come quella tra il Sudan e la Libia?", si è chiesto ancora Profazio. L’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, ha parlato di una eventuale missione terrestre. "Ma chi va a mettere i boots on the ground in una situazione pericolosa come quella del sud della Libia o ambigua come al confine tra Egitto e Libia? Sono tutte questioni che non hanno trovato risposta nel Consiglio Affari esteri di ieri e che dovrebbero essere affrontate in maniera più seria e tempestiva per evitare un’escalation che sembra ormai prossima”, conclude Profazio. (Asc)