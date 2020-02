Lavoro: sindacati, sciopero di 48 ore dei lavoratori della filiera Amazon

- Filt Cgil, Fit cisl, Uiltrasporti comunicano in una nota la mobilitazione per la giornata di domani, mercoledì 19 febbraio, dei lavoratori della filiera Amazon. Nella nota si legge che "le aziende e le loro rappresentanze non hanno dato risposte ai temi posti", tra cui: buste paga uguali per tutti ed in regola, chiusura di tutto il pregresso riconoscendo ai lavoratori i soldi persi, stabilizzazioni come da accordi con precedenza ai più anziani, abbassamento dei carichi di lavoro con rotte Jolly e niente più rotte abort, riconoscimento dei dati prodotti dai drivers e monitoraggio sull’utilizzo, no al controllo dai clienti, franchigie uguali per tutti, chiarezza sull’intestazione dei mezzi e stop alle multe prese per lavoro, stop a inserimento di aziende, aumento del salario e premio di risultato annuale. "Proclamiamo quindi lo sciopero di tutti i lavoratori e le lavoratrici della filiera Amazon - continuano i sindacati nella nota - lo sciopero sarà di 48 ore. Inizieremo con una giornata e se non arriveranno le risposte continueremo. Lo sciopero sarà a sorpresa e verrà comunicato dalle Rsa di queste organizzazioni sindacali nelle varie stations". "Amazon - concludono i sindacati nella nota - deve far rispettare le regole e deve prendersi le sue responsabilità nei confronti di chi consegna i suoi pacchi". In Lombardia i presidi organizzati a sostegno dello sciopero sono a Buccinasco, nel milanese, via Dell'Artigianato 2, antistante cancelli Amazon Logistica, dalle ore 7.00 alle ore 17.00; Burago (Mb) via Galileo Galilei , antistante cancelli Amazon Logistica dalle ore 6.45 alle ore 17.30 e Origgio (Va) in via Bruno Buozzi, antistante cancelli Amazon Logistica dalle ore 7.00 alle ore 17.00.(Rem)