Roma: protesta in piazza del Campidoglio, "Raggi costruisca un dialogo con le donne della città"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sindaca deve costruire un dialogo con le donne di questa città". Questo l'appello che decine di donne, in protesta in piazza del Campidoglio, hanno inviato alla prima cittadina di Roma Virginia Raggi. Al presidio, organizzato dalla rete Non una di meno, Lucha y siesta, Casa internazionale delle donne e altre associazioni, sta prendendo parte anche una rappresentanza delle Sardine romane. Slogan e simboli delle lotte femministe degli anni settanta si mescolano a quelli più recenti. C'è chi urla: "Siamo la luna che muove le maree, e cambieremo il mondo con le nostre idee" e, tra fischietti e cartelloni rosa su cui è scritto "Le case delle donne non si toccano", c'è anche chi grida "né pu..., né madonne, siamo solo grandi donne". Maura Cossutta, presidente della Casa internazionale delle donne, sul cui stabile pende un rischio di sgombero, nel prendere la parola in piazza ha spiegato: "I luoghi delle donne non si toccano e devono restare aperti. La Casa è un luogo storico e simbolico del femminismo romano, delle lotte e delle conquiste ottenute dalle donne negli anni. Ha un valore importante in questa città con sportelli aperti a tutte le donne, straniere e italiane. Ci sono attività culturali e artistiche importanti per l'autodeterminazione femminile. Tutte le case delle donne di Roma non devono chiudere". (segue) (Rer)