Roma: protesta in piazza del Campidoglio, "Raggi costruisca un dialogo con le donne della città" (2)

- Spazio, tra gli interventi, c'è stato anche per temi nazionali come l'aborto e su cui le donne hanno ribadito il diritto alla scelta sull'interruzione di gravidanza. Alla manifestazione ha fatto capolino anche la nota attrice Nicoletta Braschi che ha detto: ''La Casa delle donne è un luogo indispensabile, quello delle donne è un movimento irrefrenabile. Dobbiamo lottare tutte insieme e ci serve un luogo per farlo''. Tra gli altri in piazza il presidente del municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, e i rappresentanti del Pd capitolino. (Rer)