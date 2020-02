Serbia: processo Saric, rinviata nuovamente seduta conclusiva per assenza avvocati

- L'Alta corte di Belgrado ha rinviato la seduta in cui era prevista l'arringa conclusiva della difesa del narcotrafficante Darko Saric, imputato insieme ad altre 16 persone per riciclaggio di denaro. Secondo quanto riporta il sito del quotidiano "Politika", la seduta è stata rinviata per l'assenza degli avvocati difensori di 6 degli imputati. Il tribunale ha stabilito il pagamento di una sanzione pari a 120 mila dinari (circa mille euro) per ciascun avvocato assente. Si tratta del 23mo rinvio nell'ambito del processo che vede il narcotrafficante Saric e i suoi affiliati accusati del riciclaggio di 22 milioni di euro derivanti dal traffico di cocaina. Lo scorso 28 gennaio la seduta è stata rimandata perché non si è presentato l'avvocato d'ufficio di Saric, Oliver Dojcinovic. Il difensore ha avvertito la corte 45 minuti prima dell'inizio del processo adducendo motivi di salute. La prossima seduta processuale è stata fissata al 23 marzo. (Seb)