Lavoro: Rota (Fiom), Jws non può continuare a nascondersi su Piombino

- "Si è svolto oggi presso il Mise alla presenza di tutte le istituzioni l'incontro richiesto dalle organizzazioni sindacali con la società Aferpi di proprietà Jws - gruppo indiano che fa riferimento a Jindal - a distanza di diversi mesi dall'ultimo incontro, per una verifica degli impegni assunti da parte della società contenuti nel proprio business plan". Lo ha dichiarato in una nota Mirco Rota, coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil. Rota ha spiegato: "Nell'incontro abbiamo preso atto della richiesta di JWS formalizzata alle istituzioni il 23 gennaio scorso, in cui l'azienda dichiarando di fatto di non essere in condizione di presentare un piano industriale, ha chiesto la possibilità di avere una proroga di 4 mesi per la presentazione di un piano "preliminare". Successivamente a questo periodo, chiede alle istituzioni competenti di affrontare e risolvere una serie di questioni, tra cui le agevolazioni del costo dell'energia elettrica, l'identificazione delle aree per lo smaltimento di scorie e refrattari provenienti dalla produzione, la possibilità di accedere alle risorse regionali e nazionali del valore complessivo pari a 63 milioni di euro, le concessioni demaniali e la riduzione del canone di affitto, l'accordo per la realizzazione di un collegamento ferroviario dedicato. Questi adempimenti, da realizzare entro ulteriori 4 mesi, sono per l'azienda condizioni necessarie al fine della presentazione del piano industriale". (segue) (Ren)