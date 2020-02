Lavoro: Rota (Fiom), Jws non può continuare a nascondersi su Piombino (2)

- Rota ha aggiunto: "Da parte nostra abbiamo rilevato non solo la scarsa attenzione da parte del governo rispetto a questo importante sito industriale, ma in modo particolare abbiamo criticato il comportamento dell'azienda alla luce di quanto ancora non è stato fatto rispetto agli impegni assunti. Nella sostanza, buona parte degli impegni assunti nella cosiddetta fase 1 terminata nel dicembre 2019 non sono stati realizzati da parte di JSW. Nessun investimento sugli impianti di laminazione, non si è fatto un piano di programma per le demolizioni e lo studio di fattibilità non è ancora venuto alla luce. L'investimento di un impianto per la "tempra" annunciato mesi fa non è ancora iniziato, nonostante la richiesta di modifica degli strumenti urbanistici". Quindi ha aggiunto: "Il governo ha ribadito la volontà ad affrontare le richieste aziendali, ma il presupposto necessario rimane la presentazione di un piano industriale dettagliato da parte di Jsw cosa che ancora non è avvenuta". Infine la conclusione: "Una situazione che ha bisogno di un'attenzione diversa non solo da parte del Governo, che coordini e acceleri tutte le necessarie verifiche e i momenti di confronti, ma soprattutto da parte di Jws che non ha ancora esplicitato con chiarezza le reali intenzioni rispetto al sito di Piombino e che con il passare del tempo potrebbe essere compromesso definitivamente". (Ren)