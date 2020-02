Tunisia: polemiche su attracco navi turche, ministero Difesa precisa che sono unità della Nato

- Le navi attraccate nel porto di La Goulette, a Tunisi, "appartengono a paesi membri della Nato". Lo ha precisato oggi il ministero della Difesa tunisino, dopo le preoccupazioni circolate su internet sull'attracco di navi turche in Tunisia. L'attracco di unità turche in Tunisia ha suscitato polemiche a causa della situazione nella vicina Libia. Il ministero della Difesa di Tunisi ha spiegato che le navi hanno ottenuto l'autorizzazione a restare ancorate nel porto tunisino dal 17 al 21 febbraio e si tratta di una sosta di routine per motivi logistici. I nomi delle navi turche non vengono menzionati, ma dovrebbe trattarsi delle fregate Gaziantep e Qidiz, avvistate a fine gennaio a largo delle coste della Tripolitania. La fregata Tcg Gaziantep, in particolare, ha effettuato un'operazione di salvataggio di 30 migranti irregolare in coordinamento con la Guardia costiera di Tripoli. Stando a quanto riferito ad "Agenzia Nova" da una fonte della Nato, durante il fermo del gommone la fregata turca era sotto il comando di Ankara e non dell'operazione Nato "Sea Guardian". (Tut)