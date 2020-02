Emilia Romagna: Piccinini (M5s), se Bonaccini vuole green economy fermi le trivelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una delle priorità dei prossimi mesi sarà quella di affrontare il tema delle riconversione del settore oil&gas ma sulla ulteriore proroga allo stop alle trivelle non si può e non si deve tornare indietro". È quanto ha dichiarato Silvia Piccinini, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, riguardo alle recenti dichiarazioni del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ha chiesto al governo un incontro dopo che nei giorni scorsi è stato inserito nel decreto Milleproroghe un ulteriore stop alle attività estrattive. Piccinini ha detto: "Legittimo che Bonaccini chieda un incontro sulla situazione di Ravenna, ma crediamo che la strada intrapresa dal Governo riguardo allo stop alle trivelle, proprio su impulso del MoVimento 5 Stelle, sia netta e molto chiara". Quindi ha aggiunto: "L'assenza di regole negli ultimi anni ha provocato una crescita spasmodica che non è andata di pari passo con la necessità di tutela del nostro territorio. Adesso la sfida da affrontare è quella di cercare un giusto equilibrio, tenendo ben presente però che se per davvero si vuole realizzare la green economy non ci potrà essere più spazio per sistemi che puntano ancora sulle fonti fossili. La sfida del futuro è quella di puntare ad una loro totale riconversione non alla loro ulteriore tutela nel tempo. Lo stop non si tocca".(Ren)