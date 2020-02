Cina: coronavirus, Pechino allestirà fabbrica di mascherine entro sabato

- Pechino trasformerà un edificio industriale in una nuova fabbrica per la produzione di mascherine in sei giorni, per soddisfare la crescente domanda nel nuovo focolaio di coronavirus. La fabbrica, costruita dal China Construction First Group, dovrebbe essere in grado di produrre 250 mila mascherine al giorno. "La costruzione è iniziata ieri con i lavoratori che alternano turni per garantire che il progetto sia completato entro sabato. Per proteggere i lavoratori da potenziali infezioni, la società di costruzioni misurerà la temperatura corporea su base giornaliera e isolerà i lavoratori con eventuali sintomi", ha spiegato Song Chao, project manager della compagnia. L'iniziativa avviene in seguito all'incoraggiamento del governo ai produttori di forniture mediche a intensificare la produzione tra le misure per colmare il divario dell'offerta. (Cip)